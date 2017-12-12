呂學樟不爭 藍竹市長提名下月2日啟動初選機制

2017-12-12 16:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市下屆市長選舉，民進黨已確定由現任市長林智堅爭取連任，反觀國民黨人選遲未確定，黨部主委呂學樟今天受訪說，有關市長提名人選已確定會辦理初選，明年1月2日公告初選機制，1月中旬辦理民調，1月27日辦理黨員投票並公布結果，最後會將勝出人選送黨中央，待中常會通過後正式提名。

呂學樟說，已邀集有意願參與市長選舉的黨員召開協調會，初步共識就是要辦理初選，而初選機制，可能採7成民調、3成黨員投票方式，黨部會在明年1月2日公告初選機制，3日、4日開放有意願的黨員領表登記，接著辦理抽籤及座談會。

對於初選方式是採全民調或民調加黨員投票，會和登記的黨員進行座談，但他個人傾向採取民調加黨員投票方式進行，可凝聚黨員向心力，也有助於國民黨的團結與整合，如果確定，1月中旬進行民調，1月27日舉行黨員投票，並於當天公布民調和黨員投票結果。

至於他個人是否參與黨內初選，呂學樟說，他不能球員兼裁判，因此不會參與黨內初選，希望維持公平性，同時會把初選機制辦好，將最後結果在明年1月31日送黨中央中常會通過提名。

有意參與國民黨內市長選舉的市議員林耕仁說，尊重黨部和黨中央的決定，他投入市長選舉準備工作很久，每週、六日也在各地舉辦參選說明會，相信市民了解他有能力「當好市長」。

想捲土重來的前市長許明財也打算在本週六（16日）召開市政論壇，邀請多名前市長及市政顧問召開論壇，希望透過有施政經驗者的論述，爭取市民認同擘劃市政藍圖，而他認為，初選民調應採全民調方式，如此才能達到公平公開原則。

同樣有意參與黨內市長選舉的市議員李國璋說，尊重黨部的做法，但認為民調應採不排藍的全民調，如此才更能貼近市民的想法，選出最能代表國民黨的人選，也才有可能打贏明年底的市長選戰，他將在週六召開記者會，宣布投入黨內的市長選舉初選。

另市議員鄭正鈐也說，對於參與市長選舉，他以平常心看待，但認為民調最好採全民調方式，因為這8年來，國民黨不管哪個縣市都已採全民調，若再以民調及黨員投票做初選，恐增加黨部作業負擔，且可能涉及人頭黨員問題。