公投法修正三讀 民進黨：台灣民主再深化的里程碑

2017-12-12 15:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕「公投法修正案」今於立院院會三讀通過，包括提案、連署、通過門檻全面調降。民進黨發言人Kolas Yotaka表示，今天公投法的修正，是台灣民主再深化的重要里程碑。

Kolas Yotaka表示，這次的修法通過是落實民進黨長期來深化台灣民主、還權於民的主張，也是以具體行動實踐總統蔡英文競選政見，從促轉條例的通過到公投法的修正，民進黨正一步步實踐鞏固台灣民主體制、促進公義的實踐、歸還主權於民的政治承諾。

Kolas Yotaka表示，民進黨強調本次修法必須「打破鳥籠，還權於民」，因此透過修法的程序與多元的討論，將公投法的公投門檻下修。

對於時代力量提出屬於憲法範疇的部分，如領土變更、新憲法制定等，Kolas Yotaka表示，由於公投法為程序法，因此多數立委主張此一部分應當交由憲法處理。

Kolas Yotaka指出，在兩岸協議部分，應以推動中的「兩岸監督條例」加以規範，對於國民黨所提不在籍投票的議題上，民進黨則支持委員的意見，以專法加以訂定相關規範。

Kolas Yotaka強調，公民投票是落實直接民主、還權於民的最重要法案，也是鞏固台灣民主體制的重要基石，民進黨自創黨至今，一直積極捍衛台灣的民主體制、促成台灣民主的轉型與深化，期待未來在新版公投法的架構下，台灣人民可以有更多更直接的管道，參與國家公共政策的討論，讓民主更堅強的扎根在台灣這個美麗島嶼上。