公投法三讀 人民作主：台灣民主發展新頁

「公投法」修正案今於立院院會三讀通過，推動「公投法補正」多年的人民作主教育基金會，肯定「這是台灣民主發展的歷史新頁」。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-12 15:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕「公投法」修正案今於立院院會三讀通過，包括提案、連署、通過門檻全面調降。長年倡議公投法補正、由前民進黨主席林義雄領導的「人民作主教育基金會」對此表示，欣見立法院將現行公投法做了比較合理的修正，台灣將有一部可運作的公投法，「人民作主」將可以具體實踐，這是台灣民主發展的歷史新頁。

「人民作主」指出，今天所享受的「民主」，是台灣前輩百年奮戰的成果，20多年來，人民作主站在前輩所打下的民主基礎上，推動「直接民權」，要求由公民投票來解決國內的爭議問題，是希望深化、鞏固民主，讓民主制度更加完善。

「人民作主」指出，2003 年，立法院制定了《公民投票法》，就公投的程序及實質設下了種種極不合理的障礙，使得各種爭議無法訴諸「公民投票」來解決，導致國家內耗不斷，對立加深，嚴重挫折了台灣民主的發展。

人民作主指出，欣見立法院將現行公投法做了比較合理的修正，希望台灣人民共同珍惜這個得來不易的民主成果，好好運用「公投法」展現我們的國民意志，形塑共同的國家願景，打造更美好的台灣。