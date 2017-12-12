議員建議參加反空污遊行 林佳龍：人民運動不該喧賓奪主

2017-12-12 14:57

〔記者張菁雅／台中報導〕中部公民團體將在17日舉辦反空污大遊行，台中市議員張耀中、何敏誠今天在總質詢時建議市長林佳龍參加遊行，林佳龍則表示，社會運動有主辦單位發起人的主體性，場域必須留給公民社會，應尊重主辦單位的規劃與安排，避免喧賓奪主，他也呼籲全民共同參與，讓各界都能聽到民眾心聲。

張耀中、何敏誠兩人都表示將參加反空污大遊行，並邀請林佳龍一起去。張耀中說，市府在改善空氣品質方面做了很多努力，卻「公親變事主」，市長不應該成為被抗議的對象，畢竟市府不是污染源，從源頭管制火力發電廠才是對的方向。

何敏誠也表示，林佳龍若參加遊行，可喚起全民重視空污問題，且社會教育的角度參與，更是名正言順。

林佳龍則說，空污不是一天造成的，大家應該一起來解決，不過，社會運動有主辦單位發起人的主體性，大家要尊重與配合，因此，用什麼方式參與較為合宜，應該要尊重主辦單位的規劃與安排，避免喧賓奪主。他也期盼社會運動更有溫度，感染與吸引更多人參加，透過多一點的肯定，注入正向與溫暖的力量，讓更多人支持反空污行動。

林佳龍也說，他長期關心並參與空污議題，今年初的反空污遊行，當時正進行和平專案而無法前往，但仍請副市長林依瑩代表參加。

他同時強調，反空污遊行應成為人民的運動，不要成為政治人物的選舉運動，因此一定要非常尊重主辦單位，社會運動場域必須留給公民社會，而政府也會實踐自己應發揮的功能，即透過決策解決問題。