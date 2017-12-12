打破鳥籠公投 柯建銘：台灣邁另一里程碑

柯建銘表示，公民投票是社會意志最強力的表達方式，「還權於民」是民進黨30年來的堅持，公投法修正，是對人民的承諾，相信經過此次修法，台灣將邁向另一個里程碑。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-12-12 14:35

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「公投法部分條文修正案」，下修公投提案、成案及通過門檻，立院民進黨團總召柯建銘表示，公民投票是社會意志最強力的表達方式，「還權於民」是民進黨30年來的堅持，公投法修正，是對人民的承諾，相信經過此次修法，台灣將邁向另一個里程碑。

三讀過後，柯建銘表示，民進黨自黨外時期迄今，始終主張還權於民，要求落實憲法賦予人民的選舉、罷免、創制與複決權，從1992年立委全面改選，終結萬年國會；1996年，總統直接民選，落實民主政治；到2016年，下修罷免門檻，強化人民監督國會的能量；於解嚴30週年的今天，終於修正公投法，將權利還給人民，讓台灣人民得以當家作主，真正成為這塊土地的主人。

柯建銘提到，公投法修正過程近四分之一世紀，在立院內民進黨以少數席次力搏修法，國民黨不斷以多數封殺，在立院外，民進黨發起多次大遊行，甚至以靜坐、絕食力促公投法修正，無論有多少風雨和血淚，他始終站在歷史現場，看盡公投法修正的點點滴滴。

柯建銘指出，扁政府提出公投法草案，但在2003年國民黨與親民黨挾著人數優勢，逼迫台灣人民接受高門檻的「鳥籠公投法」，喪失表達自主意志的機會，民進黨多次提出公投法補正，但都遭泛藍陣營封殺，馬政府時期也遭國民黨杯葛數百次，以多數踐踏人民作主的意志，視公民投票為洪水猛獸，將人民聲音拒於門外。

柯建銘表示，民進黨無論是執政或是在野，都一本初衷，努力推動公投法修正，而他擔任立委24個年頭，對於修法歷程的艱難與血淚，點滴在心頭，感動之情更是難以言喻。

柯建銘強調，公民投票是社會意志最強力的表達方式，早在200年前的法國大革命即已揭示「主權在民」的原則，歐洲先進國家近期更是以公民投票解決高度重要的政治議題，補足代議制度的不足，將國家未來的決定權交到人民手中，世界的潮流如此，民進黨的理念更是如此，還權於民，是30年來的堅持，公投法修正，是對人民的承諾，相信經過此次修法，台灣將邁向另一個里程碑。