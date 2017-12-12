空污基金分配 綠委盼固定污染源徵收全撥地方

2017-12-12 14:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對空污問題，行政院與立院民進黨團就「空污防制法」修法達共識，研擬空污基金中央地方分配比例和方式。屬空污嚴重區的民進黨高雄市立委劉世芳、賴瑞隆，及民進黨台中市立委張廖萬堅今召開記者會，呼籲固定污染源徵收的空污費應全數留給地方，而移動污染源撥給地方政府的比例，應由現行的2成提升為4成，才能真正幫助地方政府落實空污防制。

賴瑞隆指出，地方政府防制空污，能使用的手段很有限，空污基金規環保署，卻也曾傳出利用不甚妥善的情況，盼此次「空污法」修法提高空污費提撥比例，才能真正讓地方政府改善空污問題，別讓「這裡收的錢用到其他地方」。

張廖萬堅則以台中市為例，指出過去台中市徵收固定污染源的空污費共4億多元，但中央只提播6成給地方，等於只有2億多元，若能全數留在地方，台中市政府將可增加1.7億元左右的空污費，讓市政府更有效落實防制空污工作。

台灣健康空氣行動聯盟與南部反空污大聯盟今也於立院召開記者會，說明將在12月17日在台中、高雄同步舉辦反空污抗暖化大遊行。台灣健康空氣行動聯盟召集人葉光芃指出，減煤、減碳，對台灣的空氣品質改善有效，政府不應該重北輕南，中南部不能成為空污犧牲者。

導演吳乙峰、柯一正、王小棣等人也到場力挺團體的訴求，盼政府能夠改善目前的空氣品質，還給人民健康的空氣。

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