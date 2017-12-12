不當懲處工會幹部 黃國昌要求華航董事長下台

2017-12-12 13:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對華航打壓工會幹部爭議，時代力量今天邀請中華航空企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿、理事張書元、桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋召開記者會，黨團總召徐永明表示，朱良駿都有參加今年6月23日「反過勞、要休息：交通運輸業工時大體檢」的合法工會活動，結果華航約談朱良駿並召開評議委員會，對朱良駿及張書元解雇並分別記下2大過1小過及1大過之處分，後來勞動部判定華航涉及不當行為違反工會法，勞動部昨也重申華航的行為是違法的。黃國昌表示，華航應撤銷懲處，華航如果硬幹，要求董事長何煖軒下台。

3名華航工會幹部林馨怡、張書元及朱良駿今年6月23日參加「交通部工時大體檢」抗議行動，華航人評會日前開會，決定對3人懲處及資遣，理由是其言論影響華航聲譽、形象。

劉惠宗呼籲資方能真正和代表所有1萬多個勞工的勞方工會，真正對等地勞資協商，不要在外宣稱勞資關係有改善，對內解雇工會幹部。也呼籲政府能真正地限制或規勸資方不要用惡劣的手段，來妨礙言論自由，傷害我們的幹部。

朱良駿指出，華航董事長何煖軒對外宣稱「勞資關係有大幅改善」，朱良駿說，實在不知道是基於什麼樣的理由可以這樣說，甚至何煖軒來了以後，勞工和公司間的訴訟比以前還多。最後，朱良駿呼籲「希望撤銷懲處」。

張書元說，華航是「知法犯法」，而勞動部的作為「竟是重罰三萬」，「這就像是一隻蚊子叮在大象身上」。張書元更對此案與《勞基法》修法表達不滿：「勞資雙方如何不平等，政府卻袖手旁觀，法律卻還可下修。」

林佳瑋說，這個案件徹底顯示目前勞基法的修法基礎「勞資協商」，根本是「打臉行政院」。林佳瑋並補充，從去年至今，共有17個案件是工會與華航的訴訟，呼籲交通部介入。

黃國昌對於華航的作為，表示應「收回去、撤銷懲處」，並表示華航如果硬幹，會要求何董事長下台。時代力量早已針對《工會法》提出明確修正，質詢時提到35條罰3萬到15萬是個笑話，勞動部也承認，至今卻仍消極不作為，呼籲召委排案、大幅提高懲處罰則。

徐永明表示，有這麼多的案例，現在勞基法修法還要推勞資協議開放例外，「執政黨，勞基法還要二、三讀嗎？」

洪慈庸也質疑，華航是公股公司，交通部是華航的大股東，交通部對於此案的態度是不涉入公司治理，那「其他公司的工會和勞資協議會正常運作嗎？」