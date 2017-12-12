盧麗安投共沒什麼了不起？ 馬：政府不必過度處分

前總統馬英九今日前往東吳大學法學院進行演講。（記者叢昌瑾攝）

2017-12-12 13:19

〔記者施曉光／台北報導〕針對在台灣高雄出生的中共十九大黨代表盧麗安被政府註銷戶籍，前總統馬英九今日以榮譽講座教授身分在東吳大學上課答覆一名中生提問時表示，此事確實有再考量的空間，他並認為盧麗安的情況其實沒有什麼了不起，政府不必有過度的處分。

此外，馬英九並再重申其主張統一立場，強調中國大陸提出和平統一，既然已有和平的因素，台獨選項已經無法繼續下去，兩岸統一只要循序漸進，自然水到渠成，他並批評民進黨的台灣前途決議文是一種很奇怪的說法，難怪被描述為「借殼上市」。

馬英九表示，盧麗安要加入中國共產黨，那是人民的結社自由，至於戶籍問題，依照兩岸人民關係條例規定，兩岸區別不在國籍而是戶籍，但有些台灣人在美國一樣也有戶籍，是否也要撤銷戶籍？「確實有再考量空間」。

馬英九還說，盧麗安的情況其實也沒有什麼了不起，在兩岸交流密切的情況下，不必過度的處分。

有關兩岸統一，馬英九呼籲對岸，除了要以和平方式，還應該以民主方式進行，如果台灣民意暫時不接受，就要繼續努力，唯有透過和平、民主方式，統一才能成功，「如果不成功，繼續保持和平，等時機成熟再推動。」

馬英九表示，民進黨的台灣前途決議文提到台灣是主權獨立國家，目前名字叫做中華民國，這種說法就像是「張三是品學兼優的學生，名字叫李四，這不是很奇怪嘛﹗」也難怪會被描述為借殼上市。

他還說，台獨沒有必要，也辦不到，對原本主張台獨的人來說，當初主張多半已經實現，台灣政府已經民主化，國會改選，而且三度政黨輪替，現在哪還需要獨立？況且台灣要獨立到哪裡去？從哪裡分出來？「蔡英文已經是老大了﹗」

此外，在答覆一位台生要求評論最近台灣學生代表團參加哈佛大學模擬聯合國會議時，由於中國代表團抗議而無法入場，馬英九表示，對岸打壓其實只是一種反射性動作，就像台灣人參觀聯合國紐約總部大樓，無法持護照進入，他曾經為此告訴中國國家主席習近平，通常會去那裡參觀的台灣人，都是一些知識階級，如此不是得罪台灣人，習近平則回應會去了解，他說，「大陸不是很會搞統戰，大陸搞點統戰不是解決了嘛﹗」

馬英九說，模擬聯合國會議只是「玩的」，如果對岸連這種也要打壓，讓人感覺格局不大。