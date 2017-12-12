兩岸協商公投入法 黃國昌：蔡英文承諾都忘了嗎？

2017-12-12 12:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今天處理公投法，時代力量提出修正動議，兩岸間之政治協商，應由總統經行政院院會之決議，交由中央選舉委員會辦理公民投票，經過公民投票通過後，始得進行協商。遭到民進黨、國民黨、親民黨否決。時代立量立委黃國昌說，總統蔡英文在2011年總統大選辯論時，曾經要求馬英九，任何政治協商都必須經過公投決定，且這個程序應該要寫在公投法當中，這些歷史紀錄，這些當時承諾現在都忘了嗎？

公投法今天可望三讀，時代力量提出修正動議，兩岸間之政治協商，應由總統經行政院院會之決議，交由中央選舉委員會辦理公民投票，並經公民投票通過後，始得進行協商。協議文本經立法院審議通過後，應於十日內將該協議名稱、文本，移送中央選舉委員會辦理公民投票，經有效同意票過選舉人總額半數通過後，始得換文生效。

民進黨立委郭正亮表示，應讓程序歸程序、憲法歸憲法，且「政治協商」並非法律用語，屆時恐怕有不同見解。民進黨籍立委李俊俋說，民進黨認同時代力量的立法精神，兩岸協議當然須經人民公投，但公投法是程序法，這要在兩岸協議監督條例中處理，民進黨也會努力推動立法。

親民黨團總召李鴻鈞說，兩岸政治協商跟憲法沒有牴觸，依法絕對可以提出公投，但把門檻訂這麼低，「最後責任誰來扛？是全民來扛耶」，修法不是在喊價，呼籲應冷靜思考，幾年內就會看到今天修法對社會的衝擊。

黃國昌說，前總統馬英九過去說要簽兩岸和平協議時，說一定會交給台灣人民公投，公投通過才會去簽，那時候很多學者希望能入法，時任陸委會主委的王郁琦說，總統承諾一定會實現，結果後來馬英九的承諾有沒有實現，大家都知道答案。但讓他更驚訝的是，民進黨立委現在也說政治協商這件事情很難定義，公投法是程序法，不應該要把這個放進去公投法。

黃國昌說，總統蔡英文在2011年總統大選辯論時，曾經要求馬英九，任何政治協商都必須經過公投決定，且這個程序應該要寫在公投法當中，這些歷史紀錄和當時的承諾，現在都忘了嗎？

最後經表決，出席98人中，5人贊成、93人反對，時代力量版修正動議不通過。