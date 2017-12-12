轄區公園共幾處？新北市府4局處一週加不出來

新北市公園到底有幾處？市長朱立倫要求景觀處一週內提出統整資料。（記者何玉華攝）

2017-12-12 12:53

〔記者何玉華／新北報導〕新北市公園綠地到底有多少？不只新北市議員要不到資料，連新北市長朱立倫要資料也是四散各局處，缺乏統整的數據，朱立倫今天在市政會議中，特別要求相關單位「加法稍微好一點」，要綠美化環境景觀處負責，在1個禮拜內提出加總各局處後的統計數字。

新北市議會昨天審查綠美化環境景觀處預算，議員砲聲隆隆，怒指景觀處資料提供拖延、不實，無法掌握境內公園、遊具修繕的進度，民進黨團市議員李坤城詢問，到底哪個單位負責公園管理？民進黨團書記長鍾宏仁也建議比照工務局養工處，有專責單位整合公園管理。

市府今天一早例行召開市政會議，朱立倫在聽取主計處報告後，語重心長地說，市府各單位統計數字仍具本位主義，要求主計處、研考會檢討，他舉自己為例，問過很多次「從升格至今，公共建設總共花了多少錢？」答案都不一樣，有只算新北市政府支出的，有算加上中央補助款，甚至還有分基金預算的。

朱立倫說，不管是公路總局興建的公路、台北捷運公司負責的捷運或水利署做的堤防，都在新北市境內，「我是新北市長，不只是新北市政府市長，市長就是管全部的事，新北市政府只是新北市裡面的一個機構」，他問的就是新北市的事，不只是新北市政府的事；要求主計處跟研考會一定要檢討、掌握精準的統計數字。

朱立倫接著說「新北市有多少公園綠地？到現在講不清楚？」接著一一點名在場城鄉局、景觀處（農業局）、高灘處（水利局）、工務局首長，「你們4個加了1個禮拜都加不出來，為什麼？」要求景觀處負責統計，「人家都幫你們做（公園），不然都應該景觀處做才對」，加減乘除的加法「稍微好一點」，一個禮拜內加總出數字。