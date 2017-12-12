搶攻大佛之都！彰縣長藍營初選明起民調 今辦壓軸政見會

國民黨彰化縣長黨內初選民調明天起跑，今天進行壓軸政見說明會，醫師吳明哲（左）、立委王惠美（中）、埔鹽鄉長楊福地（右）全力爭取民眾認同。（記者劉曉欣攝）

2017-12-12 12:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕搶攻！國民黨彰化縣長黨內初選民調明天起開跑，全縣壓軸政見說明會今天登場，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉強調，彰化縣是全國六都以外的最大縣，將透過全民調最高者列為建議名單，送中央黨部審核，全力搶下彰化縣長寶座。

國民黨彰化縣黨部表示，在全縣各地都已舉辦政見說明會，今天是壓軸加辦的政見會，希望能夠讓民眾更了解3位人選的縣政理念。

國民黨3位登記參選人分別是立委王惠美、埔鹽鄉長楊福地、牙醫師吳明哲；3位人選也同時呼口號，希望能贏回彰化縣，讓彰化縣綠地再重現藍天。

吳明哲在政見說明會上表示，彰化縣是農業大縣，許多水果產量都是全國之冠，但看看屏東蓮霧黑珍珠，日本方形西瓜的例子，就可以知道，水果只要加入產品差異化，就可以創造更大的產值。

楊福地則認為彰化縣沿海幾乎都是地層下陷，就是超抽地下水，但是反觀東南亞國家都是引進海水，因此，要解決地層下陷，以及發展沿海的養殖業，就是要引進海水來從事養殖，就創造雙贏。

王惠美則是猛批民進黨全面執政的缺失，從一例一休談起，認為勞工的休假增加了，但是收入減少了，日子根本很難過；尤其是最近跑攤就可以發現罹患肺腺癌的人增加了，就是因為空氣污染嚴重，民進黨口口聲聲說要「非核家園」，但是對策在那裡？

張曼莉強調，將於13日、14日、15日共3天，每天晚上6時到9時進行彰化縣室內電話的民意調查，委由3家民調公司進行，16日拆封公開民調結果，希望能夠儘快敲定人選，提早為明年的選戰佈局，贏回彰化縣！

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