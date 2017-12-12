白宮前幕僚長蒲博思來台 明將公開演講

前白宮幕僚長蒲博思訪台（前右），蒲博思曾率團拜會民進黨，前左為總統蔡英文。（取自總統蔡英文臉書）

2017-12-12 12:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部委辦「台美日三邊安全對話研討會」明將登場，外交部今天公布，白宮前幕僚長蒲博思（Reince Priebus）應邀來台，並將在研討會中發表專題演講。

外交部今天上午發布新聞稿，由外交部委託國內智庫「遠景基金會」、美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）及日本智庫「笹川平和財團」（the Sasakawa Peace Foundation）合辦的第7屆「台美日三邊安全對話研討會」，明天將在台北君悅飯店登場。

外交部新聞稿中指出，副總統陳建仁將出席開幕典禮並致詞，另蒲博思也應邀擔任午餐專題演講人。此研討會自2011年起舉辦，外交部表示該會成效良好，並深受區域國家重視，對提升我國際能見度深具助益。

依據議程，今年三邊安全對話議程中依照慣例安排「台美日三邊國會議員對話」，日本眾議員鈴木馨祐（Keisuke Suzuki）、日本參議員松川琉依（Rui Matsukawa）、美國前眾議員派特里（Tom Petri）、我國民進黨立羅致政與國民黨立委江啟臣等人將在會中進行對話。。

外交部表示，研討會將討論「亞太共同戰略利益－安全情勢變化及台灣戰略價值」、「非傳統安全合作－網路安全及人道救援、災害防救」等議題，盼藉由與會的台、美、日三方國會議員及學者專家意見交流，掌握區域及國際思維走向，以作為我政府未來制訂相關政策的參考。