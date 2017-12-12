美國全球入境計畫團隊 1月將來台面談

2017-12-12 11:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣於11月起正式加入美國「全球入境計畫（Global Entry）」，得經程序辦理快速通關。美國在台協會今天宣布，因申請人數不斷攀升，美國政府決定將在明年1月下旬派遣機動團隊來台，便利台灣護照持有人及在台美國公民辦理程序。

台灣正式加入「全球入境計畫」後，台灣民眾只需要事先申請、完成安全查核並通過面試後，赴美時即可省去排隊時間，由專用通道入境。AIT今天表示，由於台灣申請加入「全球入境計劃」會員的人數不斷攀升，美國海關及邊境保護局（CBP）與AIT定於2018年1月18日至24日，於AIT台北辦事處舉辦「加入全球入境計劃會員申請活動」，方便台灣護照持有人與僑居台灣的美國公民在台灣面談，並加入會員。

AIT表示，本活動只適用於已通過全球入境計劃初步審核（Conditional Approval），並選擇在台灣面談者。有興趣的申請人，請上美國海關及邊境保護局（CBP）的「信任旅客計劃」（Trusted Traveler Programs）網站（https://ttp.cbp.dhs.gov）申請加入會員並預約面談。有意在1月份活動期間在台面談的申請人，則須在1月4日前提出線上申請，才能即時通過初步審核。

台灣是全球第12個、東亞地區第3個加入美國「全球入境計劃」的夥伴，目前該計劃適用於美國境內54個機場及全球15個提供預檢（Preclearance）之地點，目前已有超過470萬的會員，經此程序入境美國時不必排隊等候人工查驗，可直接使用自動查驗機完成入關程序。除此之外，全球入境計劃的會員亦有資格加入TSA Pre✓™快速安檢計劃。