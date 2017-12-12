馬英九：跨國詐騙受害人多在中國大陸 台犯最好送中審判

前總統馬英九今日表示，由於兩岸跨國詐騙被害人都在中國大陸，要調查證據，傳喚證人都很困難，最好的辦法還是送到中國大陸審判。（記者叢昌瑾攝）

2017-12-12 11:41

〔記者施曉光／台北報導〕過去兩岸詐騙集團在第三國犯罪被逮捕後，台籍嫌犯大部分情況下都在中國施壓下，被強制遣送中國審判，政府都主張擁有司法管轄權，表達抗議，但前總統馬英九今日在東吳大學授課時卻明確指出，由於被害人都在中國大陸，要調查證據，傳喚證人都很困難，最好的辦法還是送到中國大陸審判。

馬英九今日以榮譽講座教授身分在東吳大學教授「兩岸關係與國際法課程」，在談到兩岸關係與國際法已經發生及可能發生的議題，提及兩岸跨國詐騙問題時指出，第三地遣返就是國際法中所稱的共同管轄問題，有其一套完整規範，也就是根據國籍、發生地與被害人所在地等，一點都沒困難。

馬英九還說，如果依照國際法，「（電信詐騙嫌犯）都應該送回大陸去」，因為被害人都在中國大陸，他並認為，如果嫌犯送回台灣，要調查證據、傳喚證人，都很困難，最好的辦法還是由中國大陸來審判。

馬英九指出，詐欺犯在中國大陸最重可處無期徒刑，在台灣最多只有3、5年刑期，而且往往被釋放或不予起訴，這讓中國大陸很痛恨，一方面沒有罰到壞蛋，錢也沒有追回，從這個角度來看，兩岸既然已經簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議，就照協議辦理，送回中國大陸就可以。

馬英九指出，兩岸關係與國際法已經發生與可能發生的議題，包括空中劫機、跨國詐騙、海域爭執（東海、南海問題）、故宮國寶出國展覽預防扣押等問題。