柯P「黃袍加身」引熱議 立委酸：滿足市長號令天下願望

2017-12-12 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天到國立戲曲學院訪視，當眾被「黃袍加身」穿上龍袍，引起外界聯想。民進黨立委黃偉哲則表示，此舉可能滿足市長號令天下的願望。

「黃袍加身」的戲碼，是否假戲真做讓外界引起聯想。黃偉哲上午在立法院受訪時表示，台北市長穿龍袍，可能滿足柯市長號令天下的願望。他表示，昨天看到電視畫面，柯市長穿龍袍穿得蠻開心，「那我們也祝他能夠正（政）通人和，這比較重要」。

黃偉哲強調，不管是參觀國立戲曲學校，或參加國立戲曲學校活動，「我覺得還是該回歸到活動本身」。