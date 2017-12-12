政論節目電話民調：2020大選柯P慘輸賴揆50％

《政經看民視》日前針對2020總統大選進行電話民調，結果顯示行政院長賴清德以57.72％的支持率高居第一，現任總統蔡英文以31.51%支持率居次。（圖取自《政經看民視》推特）

2017-12-12 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目《政經看民視》日前針對2018台北市長選戰進行電話民調，結果顯示，民進黨立委姚文智擁58%支持度，大勝市長柯文哲的15%，6日該節目又做了關於「2020總統大選您選誰」的電話民調，結果柯文哲僅6.6%的支持率，慘輸現任總統蔡英文以及行政院長賴清德。

政論節目《政經看民視》日前做電話民調，詢問「2018台北市長想投誰？」姚文智以58.02%的支持度居首，高嘉瑜也有18.36％的得票率，尋求連任的台北市長柯文哲只得到15.14％的票，蔣萬安則以8.48％墊底；6日該節目又做關於2020總統大選的電話民調，結果顯示行政院長賴清德以57.72％的支持率高居第一，現任總統蔡英文以31.51%支持率居次。

台北市長柯文哲在2020總統大選的支持率卻慘跌至6.6%，僅贏過國民黨主席吳敦義的4.17％。

台北市長柯文哲日前被問到對於民調慘輸姚文智40%有何看法，柯P僅反問「你怎麼看？」似乎老神在在。