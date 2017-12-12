KMT黨營事業 黨產會：中廣員工須保黨工保險

黨產會調查報告提及，中廣人事派任曾由國民黨文工會決定，員工均加入黨工保險制度。（資料照）

2017-12-12 07:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於12月21日召開中廣聽證會，聚焦中廣公司是否為國民黨的附隨組織，根據黨產會最新調查報告顯示，中廣負責執行黨的宣傳任務及工作，中廣人事派任曾由國民黨文工會決定，更須經過國民黨中央財委會考核，早期中廣員工均加入黨工保險制度，規定黨營事業員工一律參加。

中廣聽證會主要爭點為中廣公司自設立時起，是否曾由中國國民黨實質控制其人事、財務或業務經營。

調查報告直指，國民黨不僅控制中廣公司人事，中廣公司更有向國民黨中央財委會業務報告的義務。

報告指出，在1986年間，國民黨文工會曾發函告知中廣，「貴公司總經理蔣孝武同志另有任用，所遺總經理職務，奉核定由貴公司副總經理唐盼盼同志升任」。

此外，國民黨文工會在1987年派任郭哲接替潘振球出任中廣董事長，郭在致詞談及，「這次，兄弟奉中央的指定，承蒙各位董監事，各位常務董事的選舉支持，個人感到非常榮幸。」

另據「中國廣播公司大事記」一書記載，「41年5月中央改造委員會創立黨務員工保險制度，通令黨營事業從業人員一律參加，本公司全體員工於一日起投保」。

調查報告也提及，國民黨中央財委員會所編印的「本黨經營事業概況」一書，由徐柏園所撰寫的前言，明文肯認中廣公司為中國國民黨的黨營文化事業。

在財務部分，1968年10月間，當中廣公司資本公積轉增資後，依據國民黨發行的「本黨經營事業概況」記載，「增資為新臺幣1億元，全部資本均屬中國國民黨黨股」。

中廣公司不僅人事、財務由國民黨所控制，連購置不動產竟也由政府出錢購買，據黨產會調查報告，1965年中廣公司以政府資金向民眾購得土地，建置位於台北蟾蜍山的機房，並將土地登記於中廣公司名下。