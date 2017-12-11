耶路撒冷衝突升高 外交部旅遊警示亮「橙色」

美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都，引發抗議潮。（資料照，中央社）

2017-12-11 20:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前承認耶路撒冷為以色列首都，導致以色列與巴勒斯坦之間對立更深，使當地緊張情勢升高。外交部今天晚間發布，調升約旦河西岸地區旅遊燈號為「橙色」，呼籲國人避免非必要旅行。

美國總統川普於2017年12月6日宣布承認耶路撒冷為以色列首都，引發巴勒斯坦民眾強烈抗議，拉馬拉（Ramallah）與伯利恆（Bethlehem）等地均發生當地居民攻擊以軍及過往車輛，希伯倫則有數千名群眾示威，12月7日的衝突則造成10名群眾受傷。

外交部領務局今天晚間發布，約旦河西岸現由法塔派政府控制，出入主要城市包括拉馬拉、傑寧（Jenin）、伯利恆等地，需經過以國檢查哨，常發生巴勒斯坦民眾與以國警方衝突事件。為因應現況，外交部將約旦河西岸地區旅遊燈號提升至「橙色」警示，籲請國人避免非必要旅行。

外交部並表示，若國人在以色列約旦河西岸遇緊急狀況，請隨時與我駐以色列代表處聯繫，電話+972-544275204，或撥打本部24小時「旅外國人緊急聯絡專線」：+886-800-085-095。