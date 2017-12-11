邱義仁呼應美日印太戰略 盼日本支持台加入CPTTP

日本台灣交流協會台北事務所11日於國賓飯店舉行平成29年度天皇誕生日慶祝酒會，日本台灣交流協會台北事務所代表沼田 幹夫（右起）、外交部長李大維、台灣日本關係協會會長邱義仁等人於台上向與會者舉杯致意。（記者羅沛德攝）

2017-12-11 19:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本台灣交流協會今晚舉行一年一度的 ｢天皇誕生日慶祝酒會 ｣。台灣日本關係協會長邱義仁致詞時說，近日國際情勢發生極大變化，台日若從戰略觀點共同面對，定能克服難題。邱義仁直言，若台灣能參加「自由與開放印度洋與太平洋戰略（Free and Open Indo-Pacific Strategy）」，並獲日本支持加入「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTTP）」，將有助於促進區域繁榮，並為區域和平做出貢獻。

日台交協今在台北國賓舉行 ｢天皇誕生日慶祝酒會 ｣。日台交協今年在會場提供日本駐台代表官邸廚師現場製作的手握壽司，也提供剛恢復進口的「和牛」，另備有生魚片、日本葡萄酒及啤酒，呈現日本食品魅力。

日本駐台代表沼田幹夫出席活動並致詞，也表揚 ｢中華民國相撲協會」與 ｢國際花友會中華民國分會」兩個文化團體。沼田幹夫說，2017年是日台關係邁入新階段非常重要的一年，歷經交協改名、總務副大臣赤間二郎訪台、亞協更名與日本文化中心設立等，「一口氣完成建構今後日台關係的重要步驟」。

沼田幹夫也提到，日台人員往來去年達到606萬人次，刷新紀錄，對雙方信任關係有極重要意義。另，沼田也感謝台方於今年9月開放和牛進口，對於其他日本食品輸台解禁問題，日台雙方相關人員將共同努力解決。

外交部長李大維致詞時也提到兩國人民互訪高達600萬人次，雙邊貿易總額也超過600億美金，透過雙方努力，台日陸續簽署開放天空、投資保障、避免雙重課稅與防災等協定，也簽訂語文教育、產品安全、關務合作及文化交流等備忘錄，「堆積木的具體合作為台日關係奠定堅實基礎」。

李大維也強調，不論從地緣政治或歷史角度，台灣與日本可謂「唇齒相依」，當東北亞政經局勢日益複雜，面對北韓核武威脅、區域經濟整合以及海洋航行自由等諸多挑戰，台灣將本踏實外交的精神，與世界各國合作，共同建造和平安定與幸福的亞洲。李大維引述日本首相安倍晉三所說「台灣是日本重要的鄰人」，是「共享自由民主及經濟繁榮的重要夥伴」，李大維也說，日本是我國重要的鄰國夥伴，相信有良好的台日關係，就有和平繁榮的亞太。

邱義仁致詞時表達得更直接，邱義仁同樣提到近日國際情勢巨變，台灣及日本都受到影響。他認為，若台灣能參加「自由與開放的印太戰略」，將能為區域和平及穩定做出貢獻；另外，若台灣能獲得日本支持加入CPTTP，不僅台日雙方互蒙其利，亦有助於促進區域繁榮。邱義仁強調，台日擁有相同價值觀、相互理解，若兩國能從戰略觀點共同面對此複雜問題，一定能維持現有良好關係，克服難題，並構築更緊密的合作關係。