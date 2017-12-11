談空污 陳建仁周五邀學者專家一起群策群力

2017-12-11 18:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府證實，副總統陳建仁預定15日（週五）邀請學者專家討論空污問題，總統府發言人黃重諺說，陳建仁是國際知名的公共衛生科學家，希望多了解各領域朋友在這項重要的公共議題看法，彼此交流專業意見，同時為根本解決空污問題群策群力，做為政府在研擬政策的參考。

黃重諺說，新政府上任以來，非常重視國人健康安全，空污議題一直是施政重點，今年已經將細懸浮微粒 （PM2.5）的減量，列為重要施政目標，也在隨後完成空氣污染防制策略的擬具與實施，包括採取獎勵與限制並行方式，來管制國境內的污染源等14項措施，多管齊下，期待整體改善空氣品質，目前這些狀況持續改善。

他說，政府會以具體的行動，不管是從工業源、交通源或是逸散源這幾個面向的層次著手，藉由政府、民間、社會團體的共同努力，讓空氣品質可以早日達到先進 國家的水準。

部分環團則質疑陳建仁的邀約，認為在17日遊行前夕才要約見環團代表，是「沒有誠意，心機太重」，他們拒絕被摸頭，黃重諺對此指出，陳建仁11月曾親自到中部聽取相關團體與學者專家的看法，這次也是類似的性質，「與遊行本身沒有直接的關係」，另外，政府對相關法案的擬具，按規定也會透過公聽會等形式，聽取各方意見，「無所謂摸不摸頭的問題」。