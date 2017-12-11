獵雷艦案〉施壓慶富聯貸？簡太郎：那是政治人物抹黑

2017-12-11 18:56

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富獵雷艦案，今下午首度以證人身分傳喚行政院前秘書長簡太郎，調查慶富公司2015年獲得205億元的銀行聯貸，是否有外傳的「行政高層」施壓？簡太郎否認，強調當年兩度召開協調會純粹是處理慶富的人民請願案，他說，第一次協調會合庫婉拒承作聯貸案，第二次協調會召開前，一銀早決議承作聯貸案。「我要早知道一銀已要作聯貸案，根本不會召開第二次協調會。」

簡太郎傍晚5點許獲檢方請回前，他大聲向檢察官表示，很感謝檢方的傳訊，讓他有機會澄清自己的清白，他重申，兩度幫慶富召開協調會純粹是處裡人民請願案，但他也感嘆「誰會知道知道慶富今天會發生這種事」？

簡太郎離去時則向媒體控訴，所謂「行政高層」施壓慶富聯貸案一說，完全是某些政治人物的抹黑，他已向北檢控告立委黃國昌誣告，希望北檢早點傳喚，還他清白。

獵雷艦案風暴越演越烈，行政院上月2日公布調查報告，指總統府曾在2015年發函，將慶富陳情信函轉給時任行政院秘書長的簡太郎，簡因而在同年9月、12月兩度召集銀行代表協調聯貸案，引發軒然大波。立委黃國昌為此在上月中旬到台北地檢署告發簡太郎和第一銀行董事長蔡慶年，涉犯《貪污治罪條例》的圖利等罪；外傳北檢分案後決定將案件移轉雄檢，但雄檢尚未收到相關卷宗。

不過，雄檢今天先傳訊簡太郎，就兩度召開協調會的原因進行了解，簡太郎表示，當年總統府轉來有關慶富獵雷艦的陳情信函，因事涉國防部獵雷艦業務，屬國家重大建設及跨部會權責，為了解所陳情問題，才邀集國防部、財政部及部分行庫等相關單位聽取意見，會中並無任何要求或指示。

至於銀行團是否願意借貸給慶富，簡太郎說，是由銀行團回去自行評估，與他無關。他說，第一次合庫婉拒承作，事後慶富再度陳情，為進一步了解狀況，他在12月29日再度召開協調會，哪知道一銀早在同年9月間就決議承作聯貸案。簡太郎說，「我要早知道一銀已決議作聯貸，就不會召開第二次協調會。」