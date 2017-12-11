莫健拜會蘇嘉全 肯定台對共軍演習「克制、恰當」

2017-12-11 17:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）現正訪台，今上午拜會立法院，莫健與立委們會談時廣泛地談論到美台經貿、共軍演習、製藥智財權與台灣甫通過的「促進轉型正義條例」等議題，莫健肯定台灣應對共軍演習的反應「相當克制」，因美國也不希望兩岸有任何過激行為。外交部今下午也表示，莫健此行將晉見總統蔡英文。

莫健昨日抵台，預計在台灣停留一週，訪台期間將與政商界領袖會面。莫健今天上午拜會立法院，立法院長蘇嘉全接見，立法院秘書長林志嘉、台美國會聯誼會會長蕭美琴、副會長尤美女、民進黨立委羅致政、呂孫綾、王定宇、劉世芳及國民黨立委許毓仁等人陪同接見，雙方會談約1小時。

蘇嘉全會後受訪時表示，雙方針對台灣內外情勢及台美貿易項目等議題進行交流，但並未觸及美豬或國防預算。據與會人士表示，雙方寒暄完畢後，莫健一開始就關心台灣時事，主動提起台灣剛通過的促轉條例，問及台灣將如何落實轉型正義，不過沒有特別評論。

與會立委紛紛表達看法，許毓仁在個人臉書上敘述他回應莫健說，他支持促轉，但轉型正義應調查歷史真相、給予還原、促進社會對話和和諧，而非清算式的鬥爭和製造更多的世代對立。據轉述，許毓仁也對促轉沒有納入原民議題與慰安婦議題感到遺憾。

尤美女也向莫健解釋促轉將公開政治檔案，不義遺址的移除與保存、司法平反及補償被害者等，近來熱議的改名議題，她則強調轉型正義重點在於全民討論決定，才能得到和解。

許毓仁也轉述莫健提到，美國過去的黑人奴隸制度，現在仍有許多相關討論，對於改名等議題必須謹慎處理。據悉莫健並帶到說，中共可能將促轉聯想到「去中國化」，對此數名與會立委則解釋，兩者並無關聯，並非「去中國化」，而是去蔣化和去威權化。

雙方會談長達一小時，話題不斷輪轉，除了促轉議題，莫健也關切美國製藥在台灣的智財權議題，因行政院近日修正「藥事法」，他希望保護美方藥廠權益。另外，莫健此次來訪是美國總統川普訪問中國後首次來台，會談中莫健也提及美台雙邊貿易如何進一步推展，以及川普亞太政策。

據轉述，羅致政提問說，近日中共軍機軍艦動作頻頻，且中國駐美公使李克新最近更嗆聲說，「美國軍艦抵達高雄港，就是武力解放之時」。莫健對此說明，美軍軍艦靠台一事還沒成為正式法律，李的說法「不是很恰當」，而他認為，若此事成真，中共不知該如何是好，才會有如此對美國國會施壓的發表。對於中共的軍事動作，莫健則肯定台灣反應也「克制、恰當」，因為美方希望兩岸間不要有太多過激的行為。會中則沒有提到美豬議題。