應以抽中「金馬獎」為榮 大鵬部長金六結勉役男

馮世寬今天與役男會餐，餐後還逐桌看看役男桌上的菜色，並與役男交談。（圖：軍聞社提供）

2017-12-11 17:28

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長馮世寬今天率相關聯參前往宜蘭金六結營區視導，關心新訓役男生活與訓練實況，由於部份役男即將面對抽籤分發單位，馮世寬認為，役男應以抽中金門、馬祖等單位為榮，踴躍前往外離島地區服役。

國防部今天說，馮世寬不僅重視訓練成效，更重視基層官兵照顧，今天特別與接受軍事訓練役的役男們座談，為了讓大家踴躍分享服役心得，他要求連級以上幹部離席，並調整他個人與官兵之間的座位，希望弟兄們都可以暢所欲言，作為國防事務改進參考。

部份役男即將面對抽籤分發單位，馮世寬認為，役男應以抽中金門、馬祖等單位為榮，踴躍前往外離島地區服役，遠離家鄉，遠離父母，藉此磨練自我，體驗不一樣的生活。期勉役男接受軍事洗禮後，能更熱愛國家、尊重軍人，同時學會珍惜父母、師長的養育及教導，更加珍惜自己。

馮世寬並表示，能接受軍事訓練役是非常難得的人生經歷，不僅有國軍提供安穩的生活環境與學習機會，更能結識一群同甘共苦的袍澤，建議大家退伍後可藉由建立群組與定期聚會等方式，維繫情感，一同攜手努力，為國家貢獻心力。