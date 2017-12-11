中國軍機今天又繞台演訓 國防部監控

2017-12-11 16:16

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今（11）日表示，中共軍機轟6等型機多架次續行遠海長航。其中部分機種經宮古水道飛往西太平洋後，沿原航路飛返駐地；另有運8等型機多架，穿越宮古水道後向南飛行，經巴士海峽飛返原駐地。

國防部長馮世寬於上午視導部隊行程結束後，即進入聯合作戰指揮中心，聽取海、空情狀況，此次動作與去年同期共軍實施之遠海長航航線大致相同。馮世寬指示確實監控共機活動，並依狀況、按規定派遣機、艦監偵與應處，今日共機活動全程無特殊狀況，請國人安心。