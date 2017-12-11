武統？總統府：以中國公使的地位不該由府回應

2017-12-11 16:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國外交部駐美公使上週在美公開宣稱「美軍艦抵高雄之日，就是解放軍武統台灣之時」，總統府發言人黃重諺今日被問及回應時，先是表示，如果大家瞭解外交上「中國公使的地位，就知道不該由總統府回應」，但黃也強調，中國官員的不當言論，不但國際社會不樂見，也不是負責任的作法。

中國駐美公使李克新上週在美國表示，美國國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪，違反中美建交的基本精神，他告訴美國國會，「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時。」但這說法遭台灣政府強烈批判，陸委會也隨即回批，在當前兩岸及區域關係複雜敏感同時，中共外事人員不思維護和平穩定，在美國首府以荒謬的、不負責任的方式，強調動用所謂「反分裂國家法」的軍事手段來恐嚇台灣，「我們絕不接受此種自大狂妄、蠻橫無理的態度」，也向中共當局表達強烈抗議與不滿。

總統府發言人黃重諺今日在總統府被問及此事的回應，先是表示，如果大家瞭解外交上「中國公使的地位，就知道不該由總統府回應」，但他也重申維持區域的和及穩定，並確保人民權益，是兩岸雙方共同責任目標，國際社會現已看到台灣努力，也期盼雙方透過良性互動化解分歧，至於類似中國官員這種破壞區域和平穩定的言論，不但國際社會不樂見，也不是負責任的作法。