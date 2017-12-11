中國嗆武統台灣 南市議員連署一中課文應改正

市議員李文正（中）與沈建德（右）召開記者會，要求改正「一中」課文。（記者蔡文居攝）

2017-12-11 15:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民進黨議員李文正上個月發起反對一中課文連署，獲南市議會過半數議員連署並通過決議。他表示，中國以機艦擾台、嗆聲武統台灣，都是因為開羅宣言，要求教育部改正「一中」課文。

市議員李文正及特助李啟維今天會同前中興大學企管系副教授、台灣臨時政府總召集人沈建德在台南市議會召開「台灣是命運共同體，立院也該關心『一中』課本」記者會。李文正說，南市現有53席議員，有34名議員連署，包括民進黨、台聯及無黨籍議員參與連署，這已具有一定民意，希望立法院能正視此一問題。

沈建德表示，開羅宣言其實只是新聞公報，是無人簽名的新聞稿，相關史料均已證實，政府不該再以此來欺騙台灣人，現有學校「一中」課本有關開羅宣言的敘述都未忠於史實，也非事實，包括國史館、外交部也未實事求是，希望政府能早日改正，以免成為中國武統台灣的口實。

李文正說，根據台南市議會上月底通過决議，建請立法院關心「一中」課本，要求教育部長潘文忠到立法院報告開羅宣言、承認錯誤，並立即下令改正相關課文。另外，台灣是命運共同體，請立法院辦理開羅宣言聽證會以正國際視聽。