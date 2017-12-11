賺大錢企業 環保署：要求污染防制做好、一點也不過分

環保署副署長詹順貴今受訪時表示，他認為空污相對貢獻度較高的企業，基於社會責任應承擔更多污染防治措施。（資料照，記者楊綿傑攝）

2017-12-11 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕為解決日益嚴重的空污問題，行政院今日就「空氣污染防制法修正草案」進行討論，但外界也擔憂政府此舉恐會對石化、鋼鐵等產業造成衝擊，對此環保署副署長詹順貴今受訪表示，空污相對貢獻度較高的企業，基於社會責任應承擔更多污染防制措施，他甚至點名台塑集團，「賺那麼多，把污染防制做好，一點也不過分。」

綜合媒體報導，詹順貴上午在環保署接受媒體採訪時指出，鋼鐵業、石化業是空污相對貢獻度較高的企業，基於企業社會責任，應要求承擔更多污染防制措施，環保署希望能採用含硫量比較低的方式發電，空汙防制策略汙染物排出來的比較少一點，企業還是可以依照產能來做，但該盡的社會責任也要做。

詹順貴更以台塑集團為例，他說，這幾年陸續有對台塑六輕的排放標準加嚴，但台塑2015年的稅後盈餘是1400多億，2016年是2000億，今年前3季則是已經1600多億，估計今年一定是超過2000億，賺這麼多錢，拿3% 、5%把污染防制做好，一點也不過分。

至於燃氣發電不受總量管制限制，詹順貴解釋這是經濟部提出的，但環保署堅持必須在緊急應變、維持正常供電的情況下，燃氣才能不受總量管制的限制，並非現在常規性的燃煤降載就啟動，同時，雖然尊重行政院的裁示，但最終空汙法還是必須決戰立法院。