北市議會盼山坡地住三開放都更 都發局堅決反對

都更處長方定安（圖右）自始至終立場堅定，直說山坡地屬於環境敏感地區，不宜再用高額容積獎勵方式都更。（記者鍾泓良攝）

2017-12-11 15:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕依據「台北市都市更新條例」山坡地住宅可原容積改建，但不得都市更新。台北市議會國民黨議員闕枚莎日前提案，希望都發局修法開放鄰接大馬路的第三種住宅區老舊建物得以都更，共同提案人共各黨議員50名。該案今天上午召開公聽會，而在場的各大技師公會都口徑一致同意原看法，認為山坡地開發已經「水土保持法」等嚴謹規定，認為開放也無妨。都發局及都更處均認為，開放山坡地都更有風險，且目前也有「都市危險及老舊建築物加速重建條例」等重建途徑，不同意放寬。

老舊房舍若依據「都更條例」都更則需要整合80%的所有權人，都更單元最低要500平方公尺以上，並可享有最高法定容積的1.5倍或原定容積再加上0.3倍的法定容積。若選擇走「危老條例」改建，則須要整合百分之百的所有權人，但無最小改建面積，並可取得最高基準容積的1.3倍或原建築容積的1.15倍，若在「危老條例」上路前3年申請者，可額外給予基準容積10%的獎勵，也就是最高1.4倍容積獎勵。

第三種住宅區法定容積為225%，建蔽率為45%，約可蓋5至7層樓，若再提供容積獎勵1.5倍，等於可在山坡地蓋11至12層樓。

主提案闕枚莎表示，97年修訂的「台北市土地及合法建築物所有權人申請自行劃定更新單元作業須知」只有規定住二山線區不得辦理都更，但在100年修訂「台北市都市更新自治條例」第15條規定，只要位於山坡地老房子都不得都更，將原本可都更的山坡地第三種住宅區也限制，估計有3423戶受影響。

闕枚莎稱，這些住戶大多數都屬於弱勢族群，這些人是無法自行改建，因此一定要提出容積獎勵誘因讓建商都更創造雙贏。她認為，當時921地震給大家很多震撼，擔心如果這些房子倒了後果不堪設想，希望可以盡快更新。

都更處長方定安自始至終立場堅定，直說山坡地屬於環境敏感地區，不宜再用高額容積獎勵方式都更。但議員秦慧珠則不滿地說，山坡地開發成本比較高，你又不給獎勵，住戶怎麼會去重建，「你這公務員腦子有點問題耶！」但方強調，「危老條例」同樣是有容積獎勵。

都發局副總工程司邵琇珮也說山坡地是以安全為第一要務，因此應該依循是「危老條例」改建，而非都更條例更新，她說預計北市府預計年底會將「危老條例」相關修法草案提交給議會，如果順利大約明年初就可上路。

在場出席的技師公會代表都口徑一致支持山坡地都更放寬。中華民國大地工程技師公會周揚國說，山坡地開發管制都有相關法規，包括「水保法」、「地質法」等，認為北市對山坡地開發的嚴謹程度是全國的領頭羊，因此認同放寬。台灣省水土保持技師公會理事長陳智誠也提到，山坡地開發有回饋金，本身開發成本偏高，認為開放都更都不一定能都更，更何況不開放，怎麼解決窳陋市容？

台北市土木技師公會水保委員會委員林亦郎則說，「危老條例」根本不適用現行山坡地住宅區，也說不是所有山坡地都是地質敏感地區，既使現在3000多戶，再扣除敏感地區所剩不多，更稱山坡地蓋新的建築物反而更安全。他更嗆，北市再倒個五千戶，講要天際線、容積都是多餘，「誰來救都一樣，救不了就是救不了，要不要靠中國大陸來救，那就看大家！」直說責任由市長柯文哲承擔。

該案由已故國民黨議員李新，以及闕枚莎提案，共同提案人還包括國民黨籍汪志冰、厲耿桂芳、李芳儒、徐弘庭、李傅中武、戴錫欽、陳永德、王欣儀、陳重文、陳炳甫、吳志剛、王鴻薇、郭昭巖、葉林傳、林亭君、陳義洲、應曉薇、歐陽龍、陳錦祥、鍾小平、吳世正，共23位

民進黨連署議員包括洪健益、王孝維、許淑華、王威中、顏若芳、林世宗、高嘉瑜、江志銘、張茂楠、簡舒培、李建昌、周威佑、王閔生、阮昭雄、劉耀仁、何志偉、黃向羣、梁文傑、顏聖冠，共19位。

其他議員包括親民黨籍林國成、黃珊珊；台聯陳建銘；民國黨徐世勳；新黨潘懷宗、陳彥伯；無黨籍李慶元、林瑞圖等共8位。