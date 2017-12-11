「正毅兄弟」復出！是為了這件事...

孫文學校舉行「誰的正義？不接受不法不公不義的促轉條例」記者會，會中由孫文學校校長張亞中（中）主持，邀請前立委蔡正元（右）、邱毅（左）等人，針對促轉條例發表意見看法。（記者王藝菘攝）

2017-12-11 14:16

〔記者林良昇／台北報導〕涉入「三中案」，遭押4個月的前國民黨政策會執行長蔡正元與前立委邱毅在2016年總統大選選前，兩人幾乎天天在國民黨團召開記者會打擊當時還是候選人的總統蔡英文，被稱為「正毅兄弟」；在睽違近二年後，2人今再度合體復出，在孫文學校舉辦記者會，轟立法院通過的促進轉型正義條例。

立法院日前三讀通過促進轉型正義條例，引發藍營批判，孫文學校今召開記者會，邀請「正毅兄弟」蔡正元與邱毅出席，痛批促轉條例不公不義。

孫文學校總校長張亞中表示，兩蔣時代是台灣最光榮的時候，經濟發展快，台灣作為華人中華文化代表，當時的政府沒有哪一點對不起台灣人民，民進黨為了他的民主獨裁，可以竄改歷史，這是孫文學校是不能接受，若真要轉型正義，應把總統府改成台灣民眾抗日紀念館，才是真正的轉型正義。

蔡正元則表示，台灣經好幾階段政權更替，好幾個政權都想要消除前一個政權的印記，但沒有一個成功；台灣歷史上經濟發展最快就是1961年至1972年，台灣沒有一個統治者有那樣的經濟成績，這是蔡政府想要消除兩蔣印記的原因。

蔡正元說，二二八事件發生的那個時間點，蔣介石正忙著部屬大軍進攻延安，當時派給陳儀去胡搞是蔣的錯，但不能說是他主導；有人說蔣介石實施白色恐怖，當時被處理的大多是外省人，但如果沒有蔣介石當時的軍隊能量、黃金外匯，統治台灣的就是毛澤東，現在也不會有台獨。

邱毅則表示，統治政權崩潰前一定會有瘋狂舉動，蔡政府崩潰在即，心虛而產生瘋狂行為不足為奇，包含遊說美國國會推動國防授權法等、促轉條例都是例子。

邱毅批評，促轉條例的目的不外乎是清算鬥爭國民黨、推動去中國化、轉移政治焦點，未來促轉會成立後，台灣會出現政治鬥爭的恐怖氣氛，社會會付出很大的成本和資源，台灣成為危邦、亂邦，企業家、人才都不敢來台灣，台灣就崩潰了。