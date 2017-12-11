「為民服務」費遭刪 北斗鎮代會抗議

北斗鎮代會不滿運作費被刪，指控北斗鎮公所癱瘓代表會。（記者陳冠備攝）

2017-12-11 14:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮公所編列107年度預算，其中北斗鎮民代表會運作經費229多萬全部刪除，北斗鎮代會不滿公所剝奪為民服務與出國考察等費用，早上在鎮代會控訴北斗鎮公所已違反預算編列法則，恐將影響代表會運作，無法發揮監督作用。北斗鎮長楊麗香表示，明年度所方有9000萬預算要執行，財源不足下盼請代表們少點吃喝玩樂，一起共體時艱，明年度補助到位，就會編列運作費。

北斗鎮代表會主席王錫瑩今日會同劉震東、陳國展、劉國卿、陳樹、王東魚、易世朋代表們一同出席記者會，對預算遭刪向鎮民道歉，並指控北斗鎮公所強拆光復路宿舍與網球場、編列大菜市場整修經費等多項罪證都未經代表會審議通過就執行，現在卻又自行把代表會運作費刪除，顯然藐視代表會的審議權與監督權。

記者提問，鎮長特別費遭刪與聯合幼兒園興建審議遲遲未過，是否為這次預算遭刪的主因？陳國展表示，鎮公所屢次將國防部敦親睦鄰費拿去做紀念品，發放給鄰近外鄉鎮使用，浪費公帑才刪鎮長特別費給予警惕，另外興建聯合幼兒園，代表會認為在少子化下，以大新國小閒置教室為主。

劉國卿說，所方大動作砍除代表會編列的229萬運作費，恐將造成代表會運作癱瘓，希望雙方不要對立好好溝通，也盼鎮民一起站出來討公道。

北斗鎮長楊麗香對此表示，明年度所方將執行興建新行政大樓6000多萬工程款，另外為鼓勵鎮民增產報國，生育補助提高1胎1萬，敬老津貼補助也增至500萬與幼兒園興建等約9000萬預算，為此自己的特別費都被刪除，也因此希望代表們少點吃喝玩樂，一起共體時艱，把經費花在公共建設，為鎮民福利著想。

楊麗香說，北斗鎮連續4年出生人口正成長，今年度新生兒達到366人，大新國小校舍不足，年齡也超過40年，恐不敷使用，另外國防部敦親睦鄰費規定，30％是可作為公益支出，公所辦活動是吸引觀光人潮，送禮品怎能區分他鄉鎮民眾，不就被笑掉大牙，楊麗香也說，渴望與代表會再次溝通，追加代表會運作費也不無可能。

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