偏袒逃逸外勞？縣議員控勞工處聽逃逸外勞查辦雇主

2017-12-11 14:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府勞工處偏袒外國勞工？縣議員李俊諭今在議會質詢，勞工處受理本身就已違法的逃逸外勞檢舉，竟以逃逸者片面之詞要求雇主到縣府說明，還擬對雇主開罰，李俊諭說，該名雇主目前為媽媽辦理喪事中，服喪期間還要處理不合理的對待，身心疲憊不堪。

彰化縣議會今開定期會，縣議員李俊諭質詢縣府勞工處長吳蘭梅，有關逃逸外勞的業務，李俊諭說，北斗鎮魏姓鎮民申請1名印尼籍家庭看護工照顧其年邁的爸爸，平常，媽媽就在爸爸身邊，老夫妻一起生活，不料，印尼籍看護工在受雇期間逃跑，還向縣府勞工處檢舉，指稱她受雇照照媽媽，非爸爸。

李俊諭表示，印尼籍看護工涉嫌違反勞動契約，逃跑在先，「惡人先告狀」，向縣府勞工處舉發，勞工處未先處理好逃逸外勞，竟還跑到被舉發雇主家調查，被舉發的雇主的媽媽已過逝。

李俊諭指出，他不解就業服務法和勞動基準法，究竟保護台灣的雇主和勞工，還是當逃逸外勞的保護傘，勞工處處理類似逃逸外勞舉發雇主的案件還不只一件而已，他處理過的至少就有2件，一件在北斗，另一件在埤頭。

「外勞受到的保護比本國勞工還多！」李俊諭不滿勞工處處理方式，要求處長吳蘭梅，日後處理這類案件，應與彰化縣警察局合作，先處理好逃逸外勞逃跑情事，以免助長逃逸外勞隨便舉發雇主的歪風。

對此，吳蘭梅表示，上述兩個案件細節的部分，她不是很清楚，會了解緣由做後續處理，若有處理不對的地方，會檢討改進，但依法若雇主違反就業服務法，指派勞工做勞動契約規範之外的工作，也就是說，被照顧的對象若是爸爸就只能照顧爸爸，違規者依法最少會被罰3萬元罰鍰。