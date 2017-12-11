婦聯會拒移交帳冊 葉俊榮：本來就應移交

婦聯會行政契約持續卡關數個月，內政部長葉俊榮11日在立法院內政委員會答詢表示，協商尚在發展中，婦聯會決策機制較隱晦，處理起來非常困難。（記者劉信德攝）

2017-12-11 13:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會連續多年未召開會員大會，民進黨立委陳其邁今在立法院內政委員會要求，內政部應立即依照「人民團體法」祭出處分，更要在行政契約中明定，婦聯會須移交帳冊給基金會，讓政府繼續查帳；對此，內政部長葉俊榮也強調，本來就應該要移交。

「我今天就是要表達對婦聯會的情緒！」陳其邁痛批，婦聯會拒絕交出帳冊，婦聯會可以這樣嗎，不交出帳冊怎知道財產有多少，婦聯會到底要不要交？

葉俊榮答詢表示，「我不知道他願不願意」，本來就應該要移交，哪有可能要民主轉型，卻不用交出帳冊，這本來就是必要的，不用拿這來當議題，現在協商還在討論究責部分。

陳其邁要求，內政部與婦聯會每次協商都必須要有會議記錄，白字黑字都要留下讓社會檢視，尤其婦聯會幾十年來財報都沒經過會員大會審定，資產掌握在少數人手中，帳冊都必須交出來。

陳其邁質疑，婦聯會上一次開會員大會是何時？內政部民政司長林清淇表示，最近一次會員大會是三、四年前。

陳其邁批評，依「人團法」規定會員大會每年要召開一次，婦聯會連續多年不召開，內政部都不處罰，難道還要繼續包庇。

葉俊榮回答，會對婦聯會有處理，「我認為你的情緒是有道理的！」

  • 民進黨立委陳其邁今在立法院內委會痛批婦聯會連續多年不召開會員大會，內政部應依法祭出處分。（記者陳鈺馥攝）

    民進黨立委陳其邁今在立法院內委會痛批婦聯會連續多年不召開會員大會，內政部應依法祭出處分。（記者陳鈺馥攝）

相關關鍵字： 人團法 婦聯會 葉俊榮