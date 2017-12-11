婦聯會拒移交帳冊 葉俊榮：本來就應移交

婦聯會行政契約持續卡關數個月，內政部長葉俊榮11日在立法院內政委員會答詢表示，協商尚在發展中，婦聯會決策機制較隱晦，處理起來非常困難。（記者劉信德攝）

2017-12-11 13:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會連續多年未召開會員大會，民進黨立委陳其邁今在立法院內政委員會要求，內政部應立即依照「人民團體法」祭出處分，更要在行政契約中明定，婦聯會須移交帳冊給基金會，讓政府繼續查帳；對此，內政部長葉俊榮也強調，本來就應該要移交。

「我今天就是要表達對婦聯會的情緒！」陳其邁痛批，婦聯會拒絕交出帳冊，婦聯會可以這樣嗎，不交出帳冊怎知道財產有多少，婦聯會到底要不要交？

葉俊榮答詢表示，「我不知道他願不願意」，本來就應該要移交，哪有可能要民主轉型，卻不用交出帳冊，這本來就是必要的，不用拿這來當議題，現在協商還在討論究責部分。

陳其邁要求，內政部與婦聯會每次協商都必須要有會議記錄，白字黑字都要留下讓社會檢視，尤其婦聯會幾十年來財報都沒經過會員大會審定，資產掌握在少數人手中，帳冊都必須交出來。

陳其邁質疑，婦聯會上一次開會員大會是何時？內政部民政司長林清淇表示，最近一次會員大會是三、四年前。

陳其邁批評，依「人團法」規定會員大會每年要召開一次，婦聯會連續多年不召開，內政部都不處罰，難道還要繼續包庇。

葉俊榮回答，會對婦聯會有處理，「我認為你的情緒是有道理的！」