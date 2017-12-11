民進黨嘉義縣長初選 張明達、翁章梁對決明朗化

嘉義縣議長張明達正式宣布參選。（記者蔡宗勳攝）

2017-12-11 12:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長初選原本有5位人選，但嘉義縣議長張明達今日正式誓師參選時，副縣長吳芳銘、水上鄉長劉敬祥與太保市長黃榮利都宣佈退出轉而支持張明達，初選形成張明達與前農委會副主委翁章梁對決局面。

張明達誓師大會11日在嘉義縣創新學院舉行，包括鄉鎮首長、民意代表、地方士紳和社團負責人逾上千人到場力挺，將會場內外擠的水洩不通，包括新住民代表也都現身支持。

民進黨縣長初選原本被提到的人選除張、翁兩人外，還有吳芳銘、黃榮利、劉敬祥，今天都異口同聲表達支持張明達問鼎縣長寶座，顯示張明達初步整合有所突破，但想要進一步勸退翁章梁、讓選情單純化，恐非易事。

縣長張花冠推崇張明達有30多年從政經驗，對地方事務十分熟稔，政通人和處世態度是優勢。

張明達指出，希望這是一場公平正面的初選，未來他會跨越藍綠派系，團結整合各方資源，於文化、觀光發展外，更用心於農業和工商建設，增加民眾收入，以縣民福祉為依歸，讓大家過的更幸福。

張明達更呼籲支持者不可以攻擊對手，強調要打一場乾淨初選。

誓師大會後，張明達並與各職業代表分乘20輛速可達機車一起出動，宣誓「幸福速可達大隊」出發，將深入村里，懇請鄉親全力支持。