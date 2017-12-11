男大生疑追求不成砍傷學妹 世新學生目擊這樣說

世新陳姓男大生，疑因追求學妹未果，竟持刀割傷石姓學妹脖子。（記者姚岳宏翻攝PTT）

2017-12-11 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市世新大學今早10點左右，發生一起女學生遭砍傷頸部事件，一名陳姓男學生疑追求石姓學妹不成，兩人在教室外發生口角，陳男竟用預藏在身上的水果刀劃傷石女的頸部，警消獲報迅速趕抵封鎖現場，並將傷者緊急送醫救治。目擊學生則指出，當時看見陳男從後方追砍石女，陳男行兇後也被趕到場的教官帶走。

警方調查指出，就讀英語系大三的陳男，疑似想追求一起上通識課的企管系大二石女未果，兩人在教室發生口角後，陳男一氣之下便拿出預藏的水果刀朝石女砍去，造成石女頸部右側出現約1公分寬、3公分長的傷口，附近師生見狀則立刻將石女送往萬芳醫院救治，也隨即報警。世新公共事務長葉一璋則表示，石女送醫後治療後，目前情況穩定沒有大礙，已返家休息。

據《三立新聞網》報導，目擊學生指出，陳男與石女在走廊談的不是很愉快，鐘聲響起石女準備進教室上課，沒想到陳男從後面追上去並拿出水果刀朝她砍殺，石女嚇得驚聲呼救，課堂助教見狀立刻出言嚇止，陳男行兇後便把水果刀往地上一丟呆站原地，隨後遭趕至現場的教官給帶走。