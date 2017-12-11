黑鷹突擊作戰隊成軍 陸軍司令：展現陸軍新戰力、新精神

陸軍司令王信龍校閱黑鷹直升隊作戰隊。（圖：軍司令部提供）。

2017-12-11 12:52

〔記者羅添斌／台北報導〕航空特戰指揮部今日舉行航空第602旅突擊作戰隊成軍典禮，由司令王信龍上將蒞臨主持，並邀請三百餘位官兵代表及眷屬到場觀禮。

陸軍司令部中午指出，成軍典禮由作戰隊隊長潘昱宏上校擔任會場指揮官，司令宣布該作戰隊成軍令後，隨即由602旅旅長孫序華少將引導乘車校閱該作戰隊官兵所組成的受校部隊。隨後舉行茶會，司令邀請官兵共同切蛋糕，並欣賞由單位企製完成的成軍紀實影片，透過畫面的回顧，讓官兵回溯成軍過程中的點點滴滴，場面備感溫馨。

司令在致詞時，肯定作戰隊全體官兵接裝以來共同努力的成果，亦對眷屬在幕後默默的支持與鼓勵，表達由衷的敬意與謝忱，期盼作戰隊加入陸軍作戰序列後，能上下一心，展現陸軍的新戰力、新精神。

航特部表示，全案循「國外換訓、飛機接裝、國內換訓及成軍戰備任務訓練」等階段，完成初始戰力，續藉成軍典禮彰顯戰力組建成果。

航特部指出，黑鷹直升機可因應戰場環境不同，實施空中突擊、傷患後送、物資運載、軍品吊掛、戰場救援及空中指管等任務，且裝設先進的航空電子系統，增強其戰地生存能力和性能。

航特部強調，作戰隊成軍後將使我國黑鷹直升機具備初始戰力，未來將持續勤訓精練各項飛行及保修技能，建構陸軍優質戰力，成為捍衛臺海安全最有力的屏障之一。

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陸軍司令王信龍致贈黑鷹直升機部隊獎金。（圖：陸軍司令部提供）。

陸軍司令王信龍與黑鷹直升機部隊官兵同賀作戰隊成軍。（圖：陸軍司令部提供）。