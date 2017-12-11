總統府資安週 演練一銀ATM吐鈔犯罪手法

總統府「106年府會資安週」，各單位展示資安設備，其中演練一銀ATM吐鈔犯罪手法，令人驚訝。（記者王藝菘攝）

2017-12-11 13:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府從今日起舉辦「106年府會資安週」，彰顯政府打擊網路犯罪與捍衛數位領土決心及現階段成果，現場法務部調查局也向前來參觀的蔡英文總統演練展示發生在去年七月第一銀行的ATM遭盜領事件，並演練如何不碰觸ATM也不按密碼即可吐出鈔票的犯罪手法。

調查局也說明如何強化銀行端的資安防護，避免這類來自境外的網路攻擊事件再度發生。

總統府與國安會從今日起至15日（星期五）舉辦資安週，由參展單位在總統府一樓南北苑及部分開放參觀區域進行展示，活動除邀請政府資安防護人員、青年學生等機關團體參觀及參與專題演講外，也歡迎民眾於總統府一樓參觀各單位展示內容。參觀民眾與受邀團體可透過模擬情境，親身體會各種資安威脅實況，認識日常可能的資安風險，以建立資安意識。

本次活動將首度呈現今年底前將陸續成立的各領域「資安資訊分享及分析中心」 （Information Sharing and Analysis Center, ISAC）以及第一線執法單位最新維護資安技術等；參展單位包括HITCON台灣駭客協會、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、科技部、經濟部工業局、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局及行政院資通安全處。

總統今日上午也首度走覽各參展單位，其中，去年七月發生第一銀行ATM自動櫃員機遭盜領八千多萬元事件，負責此案的調查局也向總統演練展示這些來自東歐人士，演練如何不碰觸ATM也不按密碼即可吐出鈔票的犯罪手法。

另外，HITCON台灣駭客協會也向總統演練，如何經由打開檔案的附檔，駭客直接透過電腦的鏡頭，對正使用電腦的總統面貌動作一覽無遺。

總統上午致詞時也說，這是總統府第一次舉辦資安週活動，透過這個活動，希望讓台灣社會能夠更重視資訊安全。如果每位民眾都有資訊安全的意識，那麼整個國家的數位空間也會相對安全。