綠營放話推「會贏的人」？ 柯：國家會被選舉搞死掉

2017-12-11 12:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕佈局2018縣市長選舉，民進黨迄今對於在台北市是否推人選、人選為何等，仍在討論階段。民進黨台北市議員梁文傑日前受訪時向黨中央喊話，如果民進黨要推人，「一定要推會贏的人」，不是為了賭一口氣，呼籲黨中央繼續尋找這個「會贏的人」。台北市長柯文哲今上午受訪時無奈表示，台灣的政治只剩下選舉，選舉只剩下那天，「整年不做正事都在討論選舉」，整天討論選舉，國家真的會被弄到死掉。

繼民進黨立委段宜康日前主張在台北市不能放棄提名後，台北市議員梁文傑受訪指出，如果民進黨要推人，「一定要推會贏的人」，不是為了賭一口氣；雖然很難，但黨中央仍應繼續尋找這個「會贏的人」。另外，民進黨立委李俊俋也主張，執政黨應自推人選，「目前就算民調輸15％以內都還有機會。」

柯文哲今上午出席台北漁產智慧交易平台啟動記者會後受訪，被問到民進黨陣營再度有人放話，他忍不住批評，台灣的政治只剩下選舉，選舉只剩下投票那天，「整年度就不做正事都在討論，實在是。」

面對媒體追問，柯無奈表示，今天是要來討論台北市的電子支付，「結果問大家有沒有疑問？沒有人要討論台北的電子商務要往哪裡前進」，直言國家真的是被選舉搞到死掉。他最後更抱怨，這離選舉還有一年，整個國家好像沒有其他事可以做一樣，「糟糕實在。」

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