國發基金擬注資昇陽 立委質疑不妥

2017-12-11 12:20

〔記者林良昇／台北報導〕國家發展基金本週三將審查對新日光、昱晶、昇陽3公司合併的注資案，國民黨立委林為洲今召開記者會指出，3家廠商皆為虧損，政府貿然注資，恐成為另一個「慶富案」，林也指出，昇陽與員工發生勞資爭議，不當資遣員工，政府注資等於是鼓勵企業這樣對待勞工。

新日光、昱晶、昇陽3家太陽能廠合併案，國發基金預計投入政府注資規模約45至50億元，林為洲今早在立院召開記者會，指出去年3家太陽能廠去年合計虧損金額多達90.45億元，若貿然投入，恐成另一個「慶富案」，呼籲國發基金不要濫投，應審慎評估。

林為洲表示，依據「產業創新轉型基金投資作業要點」規定，申請基金需經過政策評估、內部審議、創新轉型基金投資評估會議、管理會會議等4步驟，該案目前已經過政策評估，主因是政府欲發展太陽能光電，而內部審議部分則包括法務評估、員工權益事項等。

在員工權益事項方面，林為洲指出，昇陽在今年11月發生重大勞資爭議，以廠房失火為由，資遣83名員工，員工則爆料指資遣原因並非失火，而是公司要求員工改變勞動條件，從原本的「做二休二」改成「做四休二」，員工拒絕後直接解聘，未善待員工。

昇陽光電工會理事長張凱旗表示，5月份時昇陽工會成立後，積極要跟公司進行協商，但從未得到公司正面回應，在11月發生火災後，公司持續做轉班意願調查，11月份有傳聞說公司要資遣拒絕轉班的員工，工會發函給公司要協商，公司仍說還在評估中，但4天後公司就解雇整個工會及不願轉班的員工。

張凱旗說，目前政府要修的勞基法，要求工會跟公司協商，但勞工要拿什麼去跟雇主協商？「是要拿我們的工作權還是生命？」政府應好好考慮這次的勞基法修法。

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