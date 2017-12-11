空污法大修管制生煤放寬燃氣 盧秀燕批爛桃子換爛香蕉

空污法大修，管制生煤放寬燃氣，盧秀燕批爛桃子換爛香蕉。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-11 12:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對空污法大翻修即將定案，納入空污總量管制，為配合燃煤發電降載，並穩定供電，燃氣發電可不受總量限制。台中市長參選舉人、立委盧秀燕今指出，這是「管制生煤，放寬燃氣，爛桃子換爛香蕉！」、「明則管制，實則放寬！」

盧秀燕指出，燃煤與使用天然氣都會製造空污，表面管制生煤，實際卻放任天然氣，在今年815又發生全台大跳電，政府根本拿不出具體辦法管制空污。

另針對中央下放5.6億元空污基金給地方使用，盧秀燕表示並不反對，但這是杯水車薪，擔心分配縣市根本不分不到錢，同時也呼籲必須專款專用，地方政府也不應拿這筆錢來取締民眾或是當封口費。

盧秀燕說，對於台中市政府無能解決空汙問題、民怨持續沸騰，她也發布文宣指出自己關心空污是用行動站出來，從今年初就感受到家長憂慮和年輕人憤怒，更早在2月19日就曾上街頭在遊行最前線向市府抗爭，也號召市民參加本週日12月17日的反空污遊行，關心空污不是選戰操作、更不分藍綠！

市府回應對空污議題的關心，市府感同身受，除已減台中火力發電廠24%生煤許可量，斷絕中火「火力全開」的空間，更持續針對3大空污染源採取86防制措施，包括推動二行程機車汰換、老舊柴油車汰換、鍋爐加嚴標準、鍋爐改天然氣改裝補助等。

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