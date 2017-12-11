黨產會將認定婦聯會附隨組織？ 葉俊榮：劇本不是這樣寫的

婦聯會行政契約持續卡關數個月，內政部長葉俊榮今天（11日）在立法院內政委員會答詢表示，協商尚在發展中，婦聯會決策機制較隱晦，處理起來非常困難。（記者劉信德攝）

2017-12-11 12:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對婦聯會行政契約卡關，民進黨立委賴瑞隆今在立法院內政委員會質疑，三方協商究竟還要拖多久，婦聯會是否不願意交出帳冊？內政部長葉俊榮表示，帳冊本來就有處理機制，放在文字上會產生相互的不信賴，卡關最大因素是三方協商，目標是新曆過年前完成，不會拖過農曆新年。

賴瑞隆表示，三方協商的卡關因素到底是什麼？葉俊榮答詢說，最大因素是因為它是三方協商，婦聯會協商完回去還要經過常委會討論，黨產會也是委員會共識決，內政部主要是自己來同意。

賴瑞隆追問，婦聯會堅持的點是在哪邊？是否不同意究責條款？葉俊榮表示，究責部分大概快要達成共識，應該要尊重協商，如果有對外講任何事情，「我都是不認同！」

賴瑞隆質疑，婦聯會現在對交出帳冊部分有問題？葉俊榮認為，有些本來就有處理機制，放在文字上會產生相互的不信賴，站在一個正在協商的人立場來講，並沒有那麼複雜的情境。

賴瑞隆再度追問，婦聯會交不交出帳冊？葉俊榮直言，「我現在不回答這個問題」。賴也問，黨產會明天有可能認定附隨組織？葉表示，他尊重黨產會。

賴瑞隆指出，認定會不會影響行政契約簽訂？葉一度激動表示，「劇本不是這樣寫的」，現在要給一些空間，目標在新曆過年前完成，最慢不會拖過農曆過年。