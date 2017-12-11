推動資安 蔡總統：白帽駭客的能量應被釋放出來

總統蔡英文出席「106年府會資安週」 ，會中嘉勉對資安有功單位和人員。（記者王藝菘攝）

2017-12-11 10:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午出席總統府舉辦的資安週活動，總統致詞時強調國安會和行政院共同研擬，制定了三個國家級的資安目標：首先，就是要打造國家級的資安機制。其次，要建立國家級資安團隊，確保數位國土安全。第三，要推動國防資安技術的自主研發，落實產業發展。

蔡總統說，這是總統府第一次舉辦資安週活動，透過這個活動，希望讓台灣社會能夠更重視資訊安全。如果每位民眾都有資訊安全的意識，那麼整個國家的數位空間也會相對安全。

蔡總統說，數位科技雖然很便利，但也帶來了新的挑戰。包括駭客攻擊、網路勒索和詐騙，這些都會影響到民眾生活、社會秩序，甚至威脅到國家安全。像是去年7月，有銀行的ATM遭到盜領。然後10月，也有一家銀行的匯款交換系統，遭到駭客入侵。在警、檢、調和資安團隊的努力之下，這幾個案子都順利破案。今年2月，證卷市場的系統，遭受到攻擊。金管會也做出了即時的應變。

雖然大家都做了很好的處置，但總統認為，台灣確實迫切需要建立一個更健全的資安防護體系，才能提提升人民和企業對於數位 環境的信賴，並給予數位人權更完善的保障。

在具體行動方面，總統也提到將地方政府也納入國家的資安防護網，讓台灣各個城市邁向「智慧城市」的過程當中，也能培養出相應的能力，面對資訊安全的挑戰。

最重要的，總統說，希望台灣的資安產業能夠持續發展。而資安產業發展的關鍵在於人才。台灣有一群年輕而且充滿活力的白帽駭客，這一股創新和創業能量應該被釋放出來，為台灣資安產業注入新的契機。資安產業的創新創業，需要一個活潑的制度環境，人才的潛力才不會受到壓抑。

總統說，政府有責任不斷地調整過時的法規。我希望參與這次資安週的人員，可以多跟前來參觀的企業和民眾對話，認識他們對於數位生活的想法，瞭解他們對法規制度的建議，然後再回過頭來，不斷精進我們的政策。

總統府表示，為展現政府落實「資安即國安」，總統府與國家安全會議共同規劃於12月11日（星期一）至15日（星期五）舉辦「106年府會資安週」，由參展單位在總統府一樓南北苑及部分開放參觀區域進行展示，活動除邀請政府資安防護人員、青年學生等機關團體參觀及參與專題演講外，也歡迎民眾於總統府一樓參觀各單位展示內容。參觀民眾與受邀團體可透過模擬情境，親身體會各種資安威脅實況，認識日常可能的資安風險，以建立資安意識。

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