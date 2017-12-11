國軍暫緩採購M1A2戰車 著手發展「不對稱」戰力殲敵

國軍暫緩採購M1A2戰車。（歐新社）

2017-12-11 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕我國軍方先前曾向美方爭取採購全新M1A2戰車，不過軍方內部評估，國軍戰車未來假想敵為共軍登陸的輕型兩棲登陸車，並非共軍重型坦克，M1A2戰車雖火力強大，但噸位過重，不符合國軍作戰需求，未來將全力發展不對稱戰力強化反裝甲飛彈能力以及主力戰車裝甲防護力。

根據《風傳媒》報導，陸軍將領表示，軍方要發展不對稱戰力，就不該再以傳統「戰車打戰車」的思維建軍，陸軍作戰指導已確立「灘岸殲敵」為目標，共軍首波侵台兵力將以空降突擊車和兩棲突擊車為主，未來陸軍戰車就是用來掃蕩這些火力較弱的輕裝甲車輛，現有配備105mm口徑的M60A3戰車足以應對。

至於未來陸軍主力戰車該如何發展？該將領表示，真正該提升的是裝甲的防護力，特別是遇到國軍失去空優後，要讓戰車存活率提升是至關重要，除了機動力外，最重要的是戰車頂部的裝甲防護力，必須要能夠防禦來自空中的攻擊，整體而言並非只注重正面的裝甲防護，甚至迷信大口徑火砲的威力。

陸軍將領另外指出，現有的雲豹八輪甲車機動性強但火力不足，難以取代戰車，不過軍方內部正在思考，未來應持續強化反裝甲飛彈的能力，以及增購拖式飛彈車、標槍飛彈等裝備，如此一來更能在台海防衛作戰中發揮機動力和火力，也比重型戰車更適合反登陸作戰。