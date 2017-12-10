拚嘉義縣長黨內初選 翁章梁、張明達互別苗頭

2017-12-10 21:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕下屆嘉義縣長民進黨黨內初選火熱，參選人農委會前副主委翁章梁昨晚在東石鄉舉辦說明會，有超過千人到場支持；參選人嘉義縣議長張明達明天將在位於太保市的創新學院舉辦宣誓造勢大會，原表態參加初選的太保市長黃榮利預定出席並將公開相挺，宣布「張、黃整合成功」。

翁章梁昨晚在東石先天宮前廣場舉辦《前進！新嘉義》說明會，立委陳明文、蔡易餘及縣議員姜梅紅，東石鄉農會總幹事張淑芬等地方人士到場相挺，立委莊瑞雄及台北市議員阮昭雄助講；翁章梁在場說明參選嘉義縣長的心路歷程及對地方鄉鎮的發展願景，由於現場寒冷仍湧入1200人，讓翁陣營頗為振奮，本週三於梅山鄉將再辦2場大型說明會進行造勢。

張明達則參與嘉楠集團馬拉松公益路跑開幕，並到新港鄉參加新港五告讚特色農牧產品暨社區志工表揚活動；他說，新港五寶是「蕃茄」、「甜椒」，「洋桔梗」、「交趾陶」及「新港糖」，也是志工精神中關懷、專業、服務、利他、助人等五個核心價值，強調新港除豐富的物產外更兼具人文特色；現場則有新港鄉長林茂盛等陪同向民眾爭取支持。

張明達明天在創新學院的宣誓大會，是宣布參選後首場大型造勢，預估場內4百席座位將擠爆，座無虛席，現身出席的議員、鄉鎮市長將是焦點，原表態參加初選的黃榮利，預定將上台說明不參加初選轉而挺張的心路歷程。