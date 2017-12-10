獨家》橫跨藍綠4任市長 新竹市工務處長接議會秘書長

新竹市府工務處長陳炳煌將轉任新竹市議會秘書長，已擔任工務處長近20年的他，獲4任的藍綠首長重用，在竹市多個工程現場，都可看到他。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-12-10 21:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府工務處長陳炳煌15日將商調轉任市議會秘書長一職，在市府多項重要工程都在進行階段，突傳出此人事異動頗令外界詫異，陳炳煌歷經蔡仁堅、林政則、許明財及現任林智堅四任市長職務都不曾異動，將結束近20年的工務處長職務，未來將擔任議會幕僚長，協助市府與市議會的溝通。

被市府一級主管尊稱為「班長」的陳炳煌擔任工務處長資歷長達近20年，從民進黨籍市長蔡仁堅上任後就接下工務處長一職，接著歷經國民黨籍市長林政則8年及許明財5年任期，如今民進黨籍市長林智堅也同樣重用陳炳煌，除看重其工程上的專業度，也因其熟稔公務體系程序。

陳炳煌被4任藍、綠市長重用，新竹市多項重要工程都在他擔任工務處長期間完成，也因其沒有黨派色彩，不管是府內各局處或議會市議員遇到工程上的問題，都會斟詢他的意見。

此次從市府商調轉任市議會秘書長，陳炳煌將擔任市議會議長謝文進的幕僚長，未來透過他在工程上的專業性及溝通協調能力，除可協助解決議員對於工程上的問題，也可磨合日漸緊張的府會關係。

不過，隨著陳炳煌轉任議會秘書長，市府工務處長一職也即將出缺，同樣市府衛生局長職務從8月就由副局長代理，市府兩大重要一級主管懸缺，雖然市府多項工程都持續進行，但在明年底縣市長選舉剩不到1年情況下，想要拚連任的市長林智堅，能否在此期間繼續展現市府團隊的市政成績，延續77.7%的高滿意度，考驗著林智堅的用人智慧。