拚台南市長！陳亭妃成立東區與教育後援會

參選台南市長的立委陳亭妃成立東區與教育後援會。（記者王俊忠翻攝）

2017-12-10 20:06

〔記者王俊忠／台南報導〕立委陳亭妃爭取民進黨內提名參選台南市長，今天下午成立東區暨教育後援會，數千民眾熱情相挺，陳亭妃也逐一握手問候。她表示，東區是文教區，要做好的示範、強調未來若入主市府，每年會召開教育顧問論壇，作為教育興革與編列教育預算的依據，並以「行動政府」分層管理、分層負責，做好各項民生建設，讓民眾感受政府就在身邊。

陳亭妃東區暨教育後援會在崇學路上舉行，市議員曾順良、蔡旺詮、賴惠員、莊玉珠及前立委王幸男都到場力挺，東區後援會長陳軍旭、教育後援會長張樹琳、顧問團長陳東發、榮譽團長洪龍俊等幹部率團隊進入會場，在地民眾從四面八方湧至，連續溼冷天氣轉為晴天大太陽，炒熱現場氣氛。

曾順良、蔡旺詮等人致詞指出，有人「講一畚箕、卻做沒有一湯匙」，陳亭妃10年議員與10立委任內不分黨派，做該做的事與對的事，相較之下，她才是了解台南的市長參選人，也才能真正發展台南、札根台南，同時，教育有安定社會的力量，可以消弭隱藏危機，長期關心教育的陳亭妃能帶來美好遠景，是最適當的教育市長。

前立委王幸男期待台南出一位女市長，他說，女性跟男性不一樣，施政比較細膩，從高雄市長陳菊治理愛河、高雄港贏得民眾高度認同就看得出來，女人細緻的心思才能提出最切合民眾的施政角度。他指出，中國正以高薪挖角台灣老師與人才，教育市長陳亭妃鞏固台灣教育基石，符合目前迫切情勢，呼籲大家一定要記得初選民調唯一支持陳亭妃。

陳亭妃表示，近期會與教育後援會團隊提出「十年美景」的教育藍圖，針對小學、中學到大學都有配套措施，及如何在教育與就業之間成立平台、順利接軌，會有一整套完整辦法。她長期以來關心教育各項問題，向中央爭取補助教育環境、設備等經費超過6億元，當中包括今年剛核准東區後甲國中籃球場整頓、復興國小跑道修繕等，她認為教育要在齊一條件下讓孩子公平競爭。

另外，她也提出東區三願景包括鐵路地下化的協調與發展縫合、治水，以及平實營區轉運站應發展為東區的地標，全力蛻變為熱門商圈，東台南、南台南副都心的規劃，帶動整個東區的全面提升與發展。