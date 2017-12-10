柯P跳票 法輪功101大樓前練功仍遭騷擾

2017-12-10 19:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市長柯文哲上任時，對於101大樓前法輪功成員屢遭愛國同心會施暴，曾以撤換信義分局長做為宣示以公權力保障人權的立場，不過，柯P的支票早已跳票。台灣法輪功人權律師團發言人朱婉琪表示，現在不僅是愛國同心會，還有統促黨加入，而愛國同心會背後的金流是統促黨。

朱婉琪表示，台灣法輪功在全國各地有30多個「真相點」，在觀光景點向中客說明共產黨的「真相」，其中雙北有9到10個點，而愛國同心會成員騷擾的集中在台北市，其中以101大樓前、國父紀念館最多。

朱婉琪說，愛國同心會每天固定在下午4到6點的時段，出現在101大樓前，干擾法輪功練功，最近還有女學員遭對方雙手環抱，決定提告，而至今仍經常可見愛國同心會長周慶峻；不過，現在還多了「外圍打手」，他們背後是統促黨支持，與愛國同心會「一搭一唱」，都有角色分工。

朱婉琪強調，愛國同心會干擾法輪功已有7年之久，「我們也熟悉他們了」，他們背後金流是統促黨，曾有人當場向法輪功學員表示，「有錢可領為何不來？」而法輪功曾在國父紀念館拍到一個畫面，就是統促黨總裁、「白狼」張安樂拍拍愛國同心會成員的肩膀說：「你們做得很好」。

朱婉琪指出，法輪功曾對愛國同心會的其中6人提告強制罪、公然污辱罪、毀謗罪，2年多前獲得勝訴，在民事上，法院判周慶峻賠償20萬元並登報道歉，不過，刑事上都僅易科罰金；雖然法輪功密集告了3、4年，卻發現沒用，因為司法判得輕，他們照樣來。

不過，立法院司法及法制委員會上週審查通過「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」，修正組織犯罪的要件為「持續性或牟利性」等，若未來完成三讀，紅色、黑道政黨可重判3年至10年有期徒刑，且併科1億元以下罰金。統促黨、愛國同心會等團體未來再聚眾滋事，將面臨法律制裁。