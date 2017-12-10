「KH力挺昌」 時力高雄黨部空拍5字挺黃國昌

時力邀請民眾排出KH力挺昌5個大字，透過空拍表達對黃國昌的支持。（時力提供）

2017-12-10 18:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕12月10日是國際人權日，也是美麗島事件38周年，時代力量高雄黨部在高市勞工公園進行短講，除提到勞動權、環境權及民主深化等議題，並邀請民眾在現場排成「KH力挺昌」5個大字，透過空拍與現場齊呼口號，表達對立委黃國昌續留國會的支持。

時力高雄黨部主委陳惠敏強調，黨部支持的並非黃國昌個人，而是對抹黑黃國昌的罷免內容無法認同，相信各界都看得到時力在立院的努力，時力也會繼續與民眾站在一起。

陳惠敏也提到立院審查公投法，質疑明明有機會在周五通過卻被拖延，這是大家期待已久的法案，看到人民作主的前輩在街頭不畏寒冬的靜坐，她既感到不捨又氣憤，只能在國會加緊推動修法的進程。

她也認為在目前勞資關係不對等、工會組織偏弱情況下，透過勞基法保障勞工基本權益，是時力堅持方向，這次修法未見勞動部提出去年修法後、對中小企業的影響評估報告，卻在整體工時及工資對勞工較有利的方向前進同時提出倉促修法，感到難以認同。

黨部執行長林于凱則對高雄市民長期受到的環境不公義提出看法，質疑最重要的健康風險評估直到近年才進行，但報告都還沒公開﹔最近高市府禁止學校冬季辦運動會是好事，但根本還是應從空污減量著手。黨部副執行長林子盟則提醒，人權日在勞工公園的空拍排字活動，不是對黃國昌個人支持，而是支持這樣認真問政的態度。

排字的活動現場十分熱鬧，高雄黨部利用縮時攝影及空拍機紀錄全程，現場民眾用台語高喊：「爭取平權 幸福不遠 自由人權 高雄領先 問政實在 改革向前 優秀立委 愛留國會 」表達對基本人權及黃國昌續留國會問政的支持。