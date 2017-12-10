高雄遊行抗議勞基法修法 勞工赴南辦丟水球

2017-12-10 17:52

〔記者黃建華／高雄報導〕「抗議過勞惡法！」、「拒絕低薪貧窮！」、「功德個屁！」近萬名勞工今下午攜家帶眷頭綁「官逼民反」頭巾在高雄大遊行，高呼口號表達對勞基法打算放寬7休1與加班時數的不滿，並前往行政院南部辦公室丟擲水球抗議，痛批民進黨政府是講「幹話」政府，要求立法院停止審議，行政院立即撤案。

抗議勞工一度群情激動，企圖推翻行政院南部辦公室前的拒馬圍籬，部分勞工並企圖翻越拒馬，打算進入南辦掛上「功德院」的看板，遭新興警分局長葉明潭在下午2點10分，以大聲公告知「違反集會遊行法第一次舉牌舉告」才作罷。抗議勞工最後高呼「賴清德下台」，並揚言將在12月23日北上行政院抗議，表達勞工對勞基法「修惡」的不滿。

今天下午在高雄的「萬名勞工抗議勞基法修惡大遊行」，是高雄市產總工會號召全台北、中、南上百工會串聯發起的工運遊行，連中山大學部分社團學生也以「未來勞工」身分響應，參加遊行，近萬名勞工在下午1點多於中央公園集結，隨即高呼「抗議過勞惡法！」、「勞工殺手」、「拒絕低薪貧窮！」、「功德個屁！」等口號在市區遊行，從五福路、中華路等一路遊行到成功路的行政院南部辦公室。

高市警方事前風聞抗議群眾可能丟擲雞蛋、水球，打算衝入行政院南辦掛「功德院」的招牌，在成功路架起數層拒馬封鎖線，嚴防抗議群眾進入南辦，數百警力並在場戒護、蒐證，嚴陣以待。

遊行隊伍由高雄市產總工會理事長江健興擔任總指揮，現場抗議喇叭聲此起彼落，面對行政院南辦前的拒馬，江健興在宣傳車上痛批：「蔡英文總統聲稱是最會溝通的政府，如今卻擺出這種陣仗面對請願的勞工，簡直是一大諷刺。」

桃園市產總工會毛振飛也到場聲援，痛批行政院長賴清德的功德說，是勞工的血汗，賴聲稱搭高鐵遇到南部勞工反映，一例一休讓他每個月少領2萬多元加班費，為了讓南部的勞工多賺點錢才修法取消7休1。

他說，加班費要能領2萬，這個勞工本俸至少要7萬多元以上，他痛批民進黨政府根本是講「幹話」政府，北部的勞工一樣很多人領低薪，他說，問題的癥結在於低薪，這樣的修法，下一代一樣是低薪，用盡一生拚命工作買不起房子。

高醫企業工會理事長吳國揚也站台抨擊，取消7休1是大倒退，他並提及全台灣醫療產業只有3家有工會，醫護人員的勞工權益根本不保，才會有過勞死的情況。

抗議群眾激情中高喊「賴清德下台！」同時紛紛朝南辦丟擲顆水球、抗議標語，表達不滿，警方拉起防護網、雨傘、防爆盾牌保護，新興警分局長葉明潭在下午2點10分舉牌警告違反集遊法，抗議活動約在下午3點18分結束，揚言12月23日北上行政院抗議。

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