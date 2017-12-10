陳建仁：讓台灣成為亞洲最具指標人權國家

2017-12-10 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕今日副總統陳建仁出席由文化部舉辦的「2017世界人權日」感恩餐會，陳建仁不僅緬懷白色恐怖時期下的政治受難者、人權捍衛者，還表示政府將繼續努力追求落實百分之百人權的目標，持續為轉型正義而奮鬥，使台灣成為亞洲最具指標的人權國家。

根據《中央社》報導，陳建仁指出，台灣過去經歷40年白色恐怖時期，許多受難者前輩的故事，讓人感傷不已；還有一群無私海外救援人士，於當年展現堅持捍衛人權至上的勇氣，跨越國籍種族的困難與限制，冒著個人生命的危險協助、援救台灣的政治受難者們，使台灣社會爭取到得來不易的民主、自由以及人權。「今天要特別向這群勇於挑戰獨裁、打破威權的人權工作者致敬。」

陳建仁又說，牧師高俊明曾提起當年因為協助過施明德而入獄，當時的天主教教宗若望保祿二世也表達深切的關懷且派人探視；因此台灣的民主可是血淚交織而成。「若沒有他們的努力，台灣的自由、民主、人權會遠不如現在。」

陳建仁還提到，台灣在邁向百分之百的人權之路，尚有一段漫漫長路，包括近日立法院三讀通過「國家人權博物館組織法」，僅其中的一部分；還需要推動轉型正義與民主改革，不達目的、絕不中止，特別是歷史真相的釐清、國家暴力體制的反省以及政治檔案公開，因這些可創造人民彼此互信與溝通，進而達到完全和解。強調，期待台灣能夠藉由推動轉型正義的過程，使台灣成為亞洲最具指標的人權國家。