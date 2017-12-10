遭疑促轉「別有用心」 鄭麗君：回顧正義不是為了對立

立法院日前通過「促轉條例」，而對於外界質疑政府此舉是「別有用心」，文化部部長鄭麗君今表示，回顧正義不是為對立，而是確定民主社會價值。（資料照 記者趙世勳攝）

2017-12-10 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕立法院於5日三讀通過「促進轉型正義條例」，長期致力於通過「國家人權博物館組織法」的文化部部長鄭麗君今天（10日）就此事表示，「促轉條例」通過是歷史性的一刻，而對於外界質疑政府是「別有用心」，她強調，回顧正義不是為了對立，而是為確定民主社會的價值。

綜合媒體報導，文化部國家人權博物館籌備處今舉辦「世界人權日紀念活動」，鄭麗君在活動上致詞表示，「促轉條例」通過是歷史性的一刻，也是政府責任的開始，而對於外界質疑政府企圖以「促轉條例」來轉移其他法案的焦點，順便政治追殺，她則回應：「我們不能遺忘過去，回顧正義，不是為了對立，而是為了確定民主社會價值。」

鄭麗君也指出，今年是台灣解嚴30週年，回顧這段歷史，從戒嚴、解嚴到民主化，必須懷抱深深的感謝，感謝政治受難者前輩的犧牲，以及國際人權鬥士的努力，才讓台灣感受到自由的可貴。

在「促進轉型正義條例」和「國家人權博物館組織法」兩個法案的通過後，鄭麗君期盼能夠以此稍微撫慰政治受難前輩的在天之靈，她也預告，明年517綠島藝術季和518世界博物館日，將於綠島及景美白色恐怖紀念園區，正式成立國家人權博物館。